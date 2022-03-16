Astsubay ve uzman çavuş dinamitle define ararken yakalandı - Haberler

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Astsubay ve uzman çavuş dinamitle define ararken yakalandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bartın'ın Amasra ilçesinde Roma dönemine ait Kuşkayası Yol Anıtı'nın devamındaki kayaları dinamitle patlatarak define arayan aralarında 1 astsubay, 1 uzman çavuşun da olduğu 4 kişi yakalandı. 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Amasra'da bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık Kuşkayası Yol Anıtı'nın devamında bulunan Savrankaya mevkisinde üzerinde kartal figürleri ve oymalar bulunan kayalar dinamitle patlatıldı.

Astsubay ve uzman çavuş dinamitle define ararken yakalandı

ASTSUBAY VE UZMAN ÇAVUŞ DA İÇLERİNDE

Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koruma altındaki alanda define arandığını belirleyerek baskın düzenledi. Jandarma define arayan Astsubay Başçavuş S.Ç, Uzman Çavuş N.D, taş kömürü kurumunda görevli şoför Y.Y. ile M.A. adlı bir kişiyi gözaltına aldı.

Astsubay ve uzman çavuş dinamitle define ararken yakalandı

TUTUKLANDILAR

Kazı yapılan alanda bulunan jeneratör, dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, balyoz, çekiç ve kürek ile 1 tabancaya el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - 3. Sayfa

Astsubay, Define, Amasra, Roma, 3. Sayfa, Haberler

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