Astsubay, eşi ve kızı dahil 4 kişiyi öldürüp intihar etti 3. Sayfa Haberleri Ankara'da cinnet getiren Havacı Astsubay Barbaros Ulusoy; boşanma aşamasındaki eşini, kızını, kayınbiraderi ile onun oğlunu öldürüp intihar etti. Öldürülen 4 kişi ile astsubayın cenazeleri Tokat'ta toprağa verildi. Ankara'da Havacı Astsubay Barbaros Ulusoy (50), boşanma aşamasında olan eşi Filiz Ulusoy (46), kızı Melis ve kayınbiraderi Ediz Ulusoy ile Ediz Ulusoy'un oğlu Erdem Ulusoy'u beylik tabancası ile vurarak öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi. TOPRAĞA VERİLDİLER Ankara'da otopsi işlemleri tamamlanan 5 kişinin cenazeleri, memleketleri Tokat'ın Zile ilçesine gönderildi. Cemevinde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. 4 kişinin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Ağbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Barbaros Ulusoy'un cenazesi ise Kargapınar Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara ulusoy Tokat 3. Sayfa Haberler

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