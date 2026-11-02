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Astsubay Ali Candan'ın cenazesi Osmaniye'den Burdur'a uğurlandı

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Astsubay Ali Candan'ın cenazesi Osmaniye'den Burdur'a uğurlandı Haber Videosunu İzle
Astsubay Ali Candan'ın cenazesi Osmaniye'den Burdur'a uğurlandı
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Osmaniye'de motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada Astsubay Ali Candan (25) hayatını kaybetti, arkasındaki 1 kişi ağır yaralandı. Candan'ın cenazesi düzenlenen törenle memleketi Burdur'a uğurlandı.

Osmaniye'de motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Astsubay Ali Candan'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Burdur'a uğurlandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada Osmaniye'de görev yapan Astsubay Ali Candan (25) hayatını kaybederken, motosikletin arkasında bulunan 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Astsubay Ali Candan'ın cenazesi, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak düzenlenen törenin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'a uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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