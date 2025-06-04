Asmaları Temizlerken Kuyuya Düşen Vatandaşa İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Asmaları temizlerken kuyuya düştü, itfaiye ekipleri seferber oldu

BALIKESİR - Balıkesir'de bir kişi, asma dallarını temizlerken üzeri sac ile kapatılan kuyuya düştü. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kuyudan çıkarılan yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de şehrin en işlek noktalarından birisi olan Zağnos Paşa Cami yakınlarında meydana gelen olayda, bahçeye giren Caner A. isimli vatandaş, asma dallarını temizlemek için fark etmeden üzeri sac ile kapatılmış kuyu alanına bastı. Çürümüş olan sac, parçalanırken Caner A. ise kuyuya düştü. Balıkesir İtfaiyesi ihbarı alır almaz, kuyuya düşen vatandaş için seferber oldu. Dakikalar içinde vatandaşı çıkartmak için kuyuya inen ekipler vatandaşı çıkarttı. Vücudunda kırıklar olduğu tahmin edilen Caner A. Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kuyuda su bulunmaması ise büyük şans olarak nitelendirildi.