Aslı Bekiroğlu'ndan ameliyat sonrası ilk paylaşım
Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 9 saatlik ameliyata alınan Aslı Bekiroğlu, hastane odasından "Yaşıyorum şükür" diyerek sağlık durumunu paylaştı.
İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarla tanınan oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
9 SAAT SÜRDÜ
29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde bağırsaklarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle doktora başvurdu. Yapılan muayene sonrası Bekiroğlu'na acil ameliyat önerildi. 9 saat süren zorlu operasyonun ardından hastane odasından bir paylaşım yapan ünlü isim, "Yaşıyorum şükür" ifadeleriyle sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.
Bekiroğlu'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sevenlerinden destek ve geçmiş olsun mesajları yağdı.
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa