Aslı Bekiroğlu'ndan ameliyat sonrası ilk paylaşım

Aslı Bekiroğlu'ndan ameliyat sonrası ilk paylaşım
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Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 9 saatlik ameliyata alınan Aslı Bekiroğlu, hastane odasından "Yaşıyorum şükür" diyerek sağlık durumunu paylaştı.

İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarla tanınan oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

9 SAAT SÜRDÜ

29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde bağırsaklarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle doktora başvurdu. Yapılan muayene sonrası Bekiroğlu'na acil ameliyat önerildi. 9 saat süren zorlu operasyonun ardından hastane odasından bir paylaşım yapan ünlü isim, "Yaşıyorum şükür" ifadeleriyle sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Aslı Bekiroğlu, 9 Saatlik Ameliyat Sonrası 'Yaşıyorum Şükür' Mesajı Verdi

Bekiroğlu'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sevenlerinden destek ve geçmiş olsun mesajları yağdı.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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