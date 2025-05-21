Aslhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Şarkıcı ve oyuncu Aslıhan Hünel ile kardeşi, oyuncu Saruhan Hünel, hayatlarının en zor günlerinden birini yaşıyor. Dün, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören anneleri Şükran Hünel'in vefat haberiyle sarsılan Hünel kardeşler, bugün annelerini son yolculuğuna uğurluyorlar.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şükran Hünel için bugün öğle namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınlarının yanı sıra sanat camiasından birçok isim, dostları ve sevenleri katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Aslı ve Saruhan Hünel'in üzüntüsü yürekleri dağladı. Cenaze namazının ardından Şükran Hünel'in naaşı, Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.