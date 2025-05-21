Aslhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Aslhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı
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Aslhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı
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Şarkıcı Aslıhan Hünel ile oyuncu kardeşi Saruhan Hünel, dün vefat eden anneleri Şükran Hünel'i bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen törenle uğurluyor. Törende gözyaşlarına hâkim olamayan Aslıhan Hünel'in bitkin hali dikkat çekerken, Saruhan Hünel annesinin tabutu başında uzun süre dua etti.

Şarkıcı ve oyuncu Aslıhan Hünel ile kardeşi, oyuncu Saruhan Hünel, hayatlarının en zor günlerinden birini yaşıyor. Dün, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören anneleri Şükran Hünel'in vefat haberiyle sarsılan Hünel kardeşler, bugün annelerini son yolculuğuna uğurluyorlar.

Aslhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şükran Hünel için bugün öğle namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınlarının yanı sıra sanat camiasından birçok isim, dostları ve sevenleri katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Aslı ve Saruhan Hünel'in üzüntüsü yürekleri dağladı. Cenaze namazının ardından Şükran Hünel'in naaşı, Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Aslhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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