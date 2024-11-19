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Aslanla selfie çekmek isterken az daha canından oluyordu

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Pakistan'ın Lahor kentinde, bir evde beslenen Simba adlı aslanla selfie çekmek isteyen genç adam, aslanın saldırısına uğradı. Aslan, adamın kollarını ve bacaklarını ısırırken, pençeleriyle de vücudunu parçalamaya başladı. Olay, Pakistan'da giderek yaygınlaşan evde vahşi hayvan besleme alışkanlığını tartışmaya açtı. Uzmanlar, bu tehlikeli eğilimin ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Pakistan'ın Lahor kentinde yaşanan olay, egzotik hayvan besleme çılgınlığının tehlikelerini gözler önüne serdi. Bir evde beslenen Simba adlı aslanla selfie çekmek isteyen genç adam, hayatının şokunu yaşadı.

Kafesinin önünde aslanla fotoğraf çekmek isteyen adam, aniden hayvanın saldırısına uğradı. Aslan, güçlü çeneleriyle adamın kollarını ve bacaklarını ısırırken, pençeleriyle de vücudunu parçalamaya başladı. Yerde kıvranan adam, acı içinde "Beni bağışla!" ve "Dur Simba, lütfen!" diye yalvardı.

Adamın arkadaşı önce tek başına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İki kişinin daha yardıma gelmesiyle aslan adamı bıraktı. Kıyafetleri parçalanan ve kolundan yaralanan adam hemen hastaneye kaldırıldı.

Bu olay, Pakistan'da giderek yaygınlaşan evde vahşi hayvan besleme alışkanlığını tartışmaya açtı. Uzmanlar, bu tehlikeli eğilimin ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Benzer bir olay kısa süre önce Nijerya'da da yaşanmış, bir hayvanat bahçesinde aslan, bakıcısını öldürmüştü.

Aslanla selfie çekmek isterken az daha canından oluyordu

Aslanla selfie çekmek isterken az daha canından oluyordu

Aslanla selfie çekmek isterken az daha canından oluyordu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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