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Aslanapa'da Tüfekle Adam Öldüren Katil Tutuklandı

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bir kişiyi tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra kaçan ve 3 gün sonra polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bir kişiyi tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra kaçan ve 3 gün sonra polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aslanapa ilçesi Haydarlar Köyünde 25 Şubat 2024 tarihinde Süleyman Uymaz'ın (56) öldürülmesi olayının firari faili A.B. Kütahya İl Merkezinde (Polis Bölgesi) polis ekipleriyle birlikte yapılan çalışmalar neticesinde 28 Şubat 2024 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Zanlı A.B. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aslanapa Kütahya Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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