Askerlerin enkazdan çıkarttığı minik kız: "Annemi de kurtarın" Enkaz altındaki minik kızı Mehmetçik kurtardı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'te enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından kurtarıldığını duyurdu.

Askerlerin enkazdan çıkarttığı minik kız: "Annemi de kurtarın"

Enkaz altındaki minik kızı Mehmetçik kurtardı

GAZİANTEP - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'te enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından kurtarıldığını duyurdu.

MSB, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından sağ salim kurtarıldığını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı'nda enkaz altında kalan bir yavrumuz, Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı."