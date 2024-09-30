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Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir askeri araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 5'i asker toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Askeri araç otomobil ile çarpıştı: 5'i asker 7 yaralı

MALATYA - Malatya'da askeri aracın otomobil çarpıştığı trafik kazasında 5'i asker 7 kişi yaralandı.

Kaza, 22.30 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sivas istikametinden gelen 44 JA 219 plakalı askeri araç, 58 AAB 674 plakalı Ford marka otomobil ile kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada 5'i asker 7 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa

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