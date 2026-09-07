Asker eğlencesinde tüfekle havaya ateş eden kişiye 12 bin lira ceza

Isparta'da asker eğlencesi konvoyunda araç camından çıkarak pompalı tüfekle havaya ateş eden kişiye 12 bin lira idari para cezası uygulandı.

Isparta merkeze bağlı Büyükhacılar köyünde 4 Eylül Cuma günü akşam saat 21.00 sularında gerçekleştirilen asker eğlencesi konvoyunda bir aracın camından dışarı çıkarak pompalı tüfekle havaya 3 el ateş edildiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görüntüler üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek havaya ateş eden şahsın kimliğini tespit etti. Şüpheli şahsa jandarma trafik timi tarafından 12 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı