Uzman çavuşlar, bekçilere kimlik yerine silah gösterince devreye polis girdi: 5 gözaltı - Haberler

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Uzman çavuşlar, bekçilere kimlik yerine silah gösterince devreye polis girdi: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırıkkale'de, asker eğlencesinde bekçiler uzman çavuşlardan kimlik sordu. Uzman çavuşlardan biri kimlik yerine silah gösterince iki taraf arasında tartışma çıktı. Eğlence için bölgede bulunan vatandaşlarında bekçilere tepkisi üzerine bölgeye çok sayıda polis gönderildi. Gelen ekipler 2 uzman çavuş ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde belinde tabanca olan 2 kişiyi fark eden bekçiler, şüphelilere kimlik sordu. İddiaya göre kimlik bilgisi istenilen kişilerden uzman çavuş M.B., bekçilere belindeki tabancayı gösterirken, yanındaki şüpheli ise tabancayı çevreye attı. Bu sırada asker eğlencesinde bulunanlar da bekçilere tepki gösterip, müdahale etti.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalığın takviye gelen polislere mukavemette bulunması üzerine gerginlik yaşandı. Polis ekipleri biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtıp eğlenceyi sonlandırdı.

UZMAN ÇAVUŞLAR GÖZALTINA ALINDI

Çevrede yapılan aramada tabanca ele geçiren polis ekipleri, uzman çavuşlar M.B. ve E.B. ile olaya karışan O.Ö., H.I. ve H.Ö.'yü gözaltına aldı. Darp raporu alan bekçiler, şikayetçi oldu. Ayrıca, polis ekipleri etkinliği sonlandırırken biber gazından etkilenen bazı vatandaşlar da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Silah Çavuş Asker 3. Sayfa Güncel Haberler

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