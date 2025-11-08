Asker Eğlencesi Konvoyunda Tehlikeli Anlar

İstanbul Eyüpsultan'da asker eğlencesi için yapılan konvoyda yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti. Seyir halindeyken aracın cam ve bagajında oturan kişiler hem kendilerini hem de seyir halinde ki diğer sürücü ve yolcuların hayatlarını tehlikeye attığı o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre asker eğlencesi için konvoy yapan araçlar yüksek sesle müzik dinleyerek ilerledi. Seyir halindeki araçların kapı ve camlarından sarkan gençler adeta pes dedirtti. Diğer sürücü ve yolcuların hayatını tehlikeye attığı o anlar ise bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL