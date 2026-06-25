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Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde otomobilin transit kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Erzurum'un Aşkale ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
  • Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında Aşkale-Erzurum kara yolu Çayköy mevkisinde meydana geldi.
  • Otomobil sürücüsü Mehmet Talip Çalos'un hayati tehlikesi bulunuyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

KAZA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında Aşkale-Erzurum kara yolu Çayköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum istikametine seyreden Mehmet Talip Çalos yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Serhat Başar idaresindeki transit kamyonete arkadan çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan kişiler araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Aşkale İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Talip Çalos'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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