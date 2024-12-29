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Aşkale'de Kaybolan Öğretmeni Bulmak İçin Seferberlik

Aşkale'de Kaybolan Öğretmeni Bulmak İçin Seferberlik
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaybolan öğretmen Sabit Bülbül'ü bulmak için jandarma ekipleri arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Karasu Mahallesi'nde en son sinyal alınan öğretmenin kaybolduğu bölgeye dalgıçlar ve dron ile arama yapılması planlanıyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaybolan öğretmeni bulmak için jandarma ekipleri seferber oldu. Aracı ilçeye 35 kilometre uzaklıkta Karasu Mahallesi'nde bulunan öğretmeni bulmak için çalışmalar bölgede yoğunlaştırıldı.

Aşkale'de 3 gün önce evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan öğretmen Sabit Bülbül'ü arama çalışmalarına devam ediliyor. Öğretmenin en son telefonundan alınan sinyal doğrultusunda ekipler arama çalışmalarını ilçeye bağlı Karasu Mahallesi'nde yoğunlaştırdı. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karasu köyünde yaşayan bir vatandaş tarafından Ağveyis Hanı'nın bulunduğu mevkide kayıp öğretmenin aracı bulundu.

Kar dolayısıyla kapalı olan köy yolu iş makinelerinin çalışmaları ile açılarak olay yerine gelen ilçe jandarma ekiplerince aracın kayıp öğretmene ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin köyde yaptığı aramalara rağmen Sabit Bülbül'e ait herhangi bir ize rastlanamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan öğretmeni aramalara bugün sabah yeniden başlandı.

Jandarma ekipleri arazide yaya olarak arama çalışmalarına başlarken diğer taraftan dron ile arazi taranıyor. Karasu Nehri ve mahalleye 4 kilometre uzaklıktaki HES barajında da dalgıçlarca arama yapılması bekleniyor.

Mahalle sakinlerinden Yavuz Erkan, öğretmenin arabasını gördükten sonra jandarmaya bilgi verdiğini, daha sonra ekiplerin gelerek araştırma yaptıklarını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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