Aşkale'de Karasu Nehri'ne Uçan Otomobilde Kayıp Yolcu Aranıyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında Karasu nehrine uçan otomobilde bulunan yolculardan İlknur S.'nin aranmasına devam ediliyor.

Dün gece yarısından itibaren devam eden çalışmalarda Kurasu nehrinin akış yönü iş makinaları ile değiştirilerek nehir içerisinde arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetmiş bir kişi de yaralanmıştı. Kayıp kadın yolcunun bulunması için çok sayıda iş makinası ve dalgıç bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. - ERZURUM