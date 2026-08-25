Haberler

Hendek'te tuz ruhu sızıntısı: 2 kişi hastanede

Hendek'te tuz ruhu sızıntısı: 2 kişi hastanede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya’nin Hendek ilçesinde tuz ruhu taşıyan kamyondaki varillerden sızan kimyasal maddeden gaz soluyarak etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya'nin Hendek ilçesinde tuz ruhu taşıyan kamyondaki varillerden sızan kimyasal maddeden gaz soluyarak etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kamyon, güvenli bir bölgede durdurularak gerekli önemler içerisinde sızan kimyasal maddenin temizliği yapıldı.

Kocaeli'den Zonguldak istikametine tuz ruhu (hidroklorik asit) taşıyan C.Ç. idaresindeki 41 AET 051 plakalı kamyonun kasasında bulunan varillerden henüz belirlenemeyen bir nedenle sızıntı meydana geldi. Durumu fark eden çevredekilerin uyarısı üzerine sürücü, aracı emniyet amacıyla D-100 kara yolu üzerindeki Hendek Küçük Sanayi Sitesi girişindeki yan yola çekti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sızıntı sırasında oluşan gazdan etkilenen B.G. ve S.A. isimli 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin tedbir amaçlı ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, köpük ve suyla yıkama çalışması yaparak çevre sakinlerini dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

"İlk anda vardık, ekipleri biz çağırdık"

Olay yerinde açıklamalarda bulunan Hendek Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sedat Demirel, "Telefon vasıtasıyla iletişime geçtik. Tankerin E-5'ten beri sızdırdığını, emniyet amaçlı sanayinin yan yoluna girdiği bilgisini aldık. Biz hemen buraya geldik, zaten sanayimizin kapıları kapalı. Burada kendisini durdurup itfaiye ekipleri, AFAD, ambulans, jandarma tüm birimleri çağırdık. İlk anında biz vardık. İlk anlarda oluşan gazdan dolayı iki vatandaşımızda solunum yoluyla ilgili bir sıkıntı var. Bilgi alıyoruz onlardan da, müşahede altındalar. Gerekli temizliği yaptılar, kontrol amaçlı yine bu yolu kapalı tutacaklar" dedi.

Demirel ayrıca, temizlik sırasında kullanılan yıkama suyunun dolaylı yollardan Uludere Çayı'na karışma ihtimaline karşı da gerekli çevresel önlemlerin alındığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti

Komşuda terör örgütü kendini feshetti
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı

Adıyaman'da peş peşe korkutan depremler! Çevre illerde de hissedildi
İmamoğlu ile ilgili 'Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın

Dev holdingten haraç istemiş: Seçimler yaklaşıyor, nakit versinler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!
Diyarbakır’da belediye işçisi 13 yaşındaki çocuğa yönelik taciz iddiasıyla tutuklandı

Mide bulandıran iddia kenti ayağa kaldırdı, iş akdi hemen feshedildi
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi

Konserde şaşırtan anlar: Yıldız Tilbe kendisini tutmak isteyen güvenliği itti

Yıldız Tilbe bildiğimiz gibi! Yine yaptı yapacağını
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor

Yumurtayı yiyen hastaneye koştu: 8 ülkede alarm verildi