Asırlık Çınar Ağacının Dalı Otomobilin Üzerine Düştü

Asırlık Çınar Ağacının Dalı Otomobilin Üzerine Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir asırlık çınar ağacının dalı, seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmaması teselli kaynağı olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde asırlık çınar ağacının dalı koparak seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Olay, öğle saatlerinde Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesi Merkez Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asırlık çınar ağacının dalı bir anda koparak 06 VMK 39 plakalı Volkswagen marka otomobilin üzerine düştü. Çevrede paniğe neden olan olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Vatandaşlar büyük bir tehlike atlatıldığını belirtirken, ağacın altında olay sırasında kimsenin bulunmaması ilçe halkı için teselli oldu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

ASELSAN heyecanlandırdı! Erdoğan öncesi ilk ipucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.