Asırlık Çınar Ağacının Dalı Otomobilin Üzerine Düştü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde asırlık çınar ağacının dalı koparak seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Olay, öğle saatlerinde Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesi Merkez Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asırlık çınar ağacının dalı bir anda koparak 06 VMK 39 plakalı Volkswagen marka otomobilin üzerine düştü. Çevrede paniğe neden olan olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Vatandaşlar büyük bir tehlike atlatıldığını belirtirken, ağacın altında olay sırasında kimsenin bulunmaması ilçe halkı için teselli oldu. - ISPARTA