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Yurt genelindeki trafik kazaları kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yurt genelindeki trafik kazaları kamerada Mayıs ayında yurt genelindeki kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Yurt genelindeki trafik kazaları kamerada

İSTANBUL - Mayıs ayında yurt genelindeki kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde bisikletiyle yola fırlayan kız çocuğunu hafif ticari aracın çarptığı yer alıyor.

Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği, aşırı sürat ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülerde Tokat, Hatay, Muğla, Balıkesir, Eskişehir, İstanbul, Kütahya, Samsun ve Malatya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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