Üye Girişi
Haberler

ASAŞ Alüminyum Fabrikası'nda İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ASAŞ Alüminyum Fabrikası'nda kopan malzeme sepeti 24 yaşındaki işçinin üzerine düştü. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin, nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ASAŞ Alüminyum Fabrikası'nda kopan malzeme sepeti 24 yaşındaki işçinin üzerine düştü. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin, nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Acı olay, Akyazı ilçesinde bulunan ASAŞ Alüminyum Fabrikası'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kopan malzeme yüklü sepet Selim Han İnci (24) isimli işçinin üzerine düştü. Genç işçi ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnci, hayatını kaybetti.

Öte yandan, yaşanan iş kazasının ardından acı bir detay da ortaya çıktı. Yaklaşık 6 aydır fabrikada çalıştığı öğrenilen Selim Han İnci'nin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Akyazı 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Osman Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Karamürsel Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın kaç yaşında, nereli? Levent Gödek kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kandıra Belediye Başkan adayı Levent Gödek kaç yaşında, nereli? Mustafa Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin kaç yaşında, nereli? Ahmet Eren kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gölcük Belediye Başkan adayı Ahmet Eren kaç yaşında, nereli? Kamil Ergün kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gebze Belediye Başkan adayı Kamil Ergün kaç yaşında, nereli? Ercan Oğuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli? Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli? Uğur Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Çetin kaç yaşında, nereli? Veysel Ekinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yahyalı Belediye Başkan adayı Veysel Ekinci kaç yaşında, nereli? Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli? Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli? Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title