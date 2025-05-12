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Asansör montajı yaparken 6'ncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Asansör montajı yaparken 6'ncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Batman'ın Sason ilçesinde asansör montajı yaparken 6'ncı kattan düşen işçi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Batman'ın Sason ilçesinde asansör montajı yaparken 6'ncı kattan düşen Nusret Bozyer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sason ilçesinde 5 gün önce asansör montajı yaptığı sırada 6'ncı kattan düşen 40 yaşındaki Nusret Bozyer, ağır yaralanmıştı.

5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bozyer, burada tedavi altına alındı. Bozyer, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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