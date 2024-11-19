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Asansör Boşluğuna Düşen İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde güvenlik önlemleri alınmadan çalışan inşaat ustası, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.

Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde, inşaat ustası gerekli güvenlik önlemlerini almadan çalıştığı sırada asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ümit Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şantiye şefinin gerekli güvenlik önlemlerini alması yönündeki uyarılarına rağmen önem almayan Mehmet Aldaş (58), çalıştığı inşaatın 2'nci katından asansör boşluğuna düştü. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aldaş, vücudunun çeşitli yerlerindeki kırıklar ve iç kanama ile kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekibi ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Asansör Boşluğuna Düşen İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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