Eski ortağının 'asalı büyücü'' tutup kendisine domuz yağı büyüsü yaptığını iddia etmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - Bahçelievler'de inşaat firması sahipleri Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir Taymaz ortaklıklarını bitirme kararı aldı. Taraflar anlaşmazlık yaşarken Abdurrahman Sevinç kendilerine saldırıda bulunduğunu ve asalı bir kişi tarafından kendilerine büyü yapıldığını iddia etti.

"DÜKKANIMIN ÖNÜNE DOMUZ YAĞI BÜYÜSÜ YAPTILAR"

Abdurrahman Sevinç "Eski ortağımızla geçen sene yolları ayırdık. Ayrıldıktan sonra da bir yerden daire aldık. Eski ortağımızın da orada dairesi varmış. Bundan dolayı olaya rekabet gibi bakmaya başladı. Eski ortağım, Suriyelileri tuttu, bize saldırtmaya başladı. 20 Ocak'ta da iş yerimize saldırdılar. O gün kardeşimle ben de yaralandık. Benim burnum kırıldı. Açıkçası o binadan çıkmamız için uğraşıyor. Suriyeli kişi, serbest bırakıldıktan sonra, tehditlerine devam etti. 30 Ocak'ta dükkanın önüne domuz yağı büyüsü döküyor. Bu Suriyeliler eski ortağım tarafından mı tutuldu, yoksa bunlar muska işlerinde ortaklar mı bilmiyorum. Biz artık 4-5 kardeş güvenlik amacıyla yan yana geziyoruz" diye konuştu.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

21 Ocak günü karşı karşıya gelen taraflar arasında yaşanan olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. "Asalı büyücü"yü tuttuğu öne sürülen Abdülkadir Taymaz da iddialarla ilgili konuştu.

BÜYÜ İDDİALARINI REDDETTİ

Abdülkadir Taymaz, "İddiaları kabul etmiyoruz. Bu şahıslarla kısa bir süreliğine iş birliğimiz vardı. Sonra anlaşarak ayrıldık. Bunlar herhalde bunu hazmedemediler. Büyü iddialarına gülüyorum. Bizi herkes tanır" dedi. Taymaz, "O saldırgan falan değildir. Tek hatası onun o sırada orada olması. Araba üzerine gidiyor o an vuruyor" diye konuştu.

''BAHÇELİEVLER'DE HERKES ONU TANIR''

İnşaat firmasının çalışanlarından Cihan Durak ise, "İlk onlar saldırdı. Cuma namazına girmeyip beklemişler. 'Büyücü' dedikleri kişi 5-6 kişi sürekli onların yanına giden insanlar. Bahçelievler'deki herkes tanır onu. Onun tek suçu onun orada olmasıydı" dedi. Taymaz'ın avukatı avukat Gül Efetürk ise yasal süreçlerin başlatıldığını belirtti.

ASALI BÜYÜCÜ İDDİASI

Yaşanan olayda büyü yapması için tutulduğu iddia edilen ve akrabaları ile birlikte otomobile asa ile saldırdığı güvenlik kameralarına yansıyan Suriyeli Eymen M.(47) ve S.H.(37) gözaltına alınmış ve iki şüpheli için sınır dışı edilmesi için işlem başlatılmıştı.