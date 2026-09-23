Haberler

Artvin Yusufeli'de tüneldeki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin Yusufeli'de tüneldeki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünel içinde iki tır ile bir kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kamyonetin kasasından sarkan malzemenin karşı yönden gelen tırlara çarptığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünel içinde iki tır ile bir kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Artvin-Erzurum karayolunun T-26 Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Artvin yönüne giden İbrahim Y. (51) yönetimindeki 61 ACS 565 plakalı kamyonetin kasasından sarkan malzeme, karşı yönden gelen 96 AU 247 ve 56 AB 823 plakalı tırlara çarptı.

Kazada 56 AB 823 plakalı tırın sürücüsü İran uyruklu Nadir Meyranver olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karadeniz'de palamut bereketi! Bartın'da tezgahta tanesi 50 liraya düştü

Palamudun tanesi 50 liraya düştü! Tezgahlara akın başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı

Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular

Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim! 8-0'a rağmen yok

Bu dediklerini Fener taraftarı duymasın!
Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın

Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
Akıllı saatlerin 'uyku puanı' tartışma yarattı! Uzman: Uyku biliminde böyle bir şey yok

Akıllı saatin uyku puanı uydurma çıktı! Sahte skor şaşırttı
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti

Milyonları yasa boğan isimden geriye bu fotoğraf kaldı