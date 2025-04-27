Artvin ve Trabzon'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Gözaltı
Artvin ve Trabzon'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda silah kaçakçılığı suçlamasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Artvin ve Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
ARTVİN - Artvin ve Trabzon'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığına yönelik 3 ay süren planlı istihbarat çalışması ve takipli operasyonlar kapsamında Artvin'in Şavşat ilçesi ile Trabzon'da belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 şarjör, 212 adet 9 milimetre çapında fişek ve çok sayıda av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Haklarında çeşitli suç kayıtları bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla silah kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.