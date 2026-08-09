Haberler

Artvin'de insansız deniz aracı paniği: Vali Ergün'den açıklama

Artvin'de insansız deniz aracı paniği: Vali Ergün'den açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesinde denizde fark edilen cisim insansız deniz aracı olarak değerlendirildi. Vali Turan Ergün, güvenlik önlemleri alındığını, kara yolunun kontrollü açıldığını ve tahliye gerekmediğini belirtti. Cisim sabah SAS komandoları tarafından güvenli mesafede patlatılacak.

Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Hopa açıklarında insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cisimle ilgili, "Endişe edilecek herhangi bir durum yok" dedi. Ergün, geçici olarak kapatılan kara yolunun kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldığını, bölgede herhangi bir tahliyenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Artvin'in Hopa ilçesinde deniz üzerinde insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cismin görülmesi üzerine bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.35 sıralarında Sugören Balıkçı Barınağı önünde denizde bir cisim görüldüğü yönünde ihbar yapıldı. İhbarın ardından deniz polisi tarafından sualtı görüntülemesi gerçekleştirildi. Elde edilen görüntü ve fotoğrafların SAS Komando birliklerine gönderilmesinin ardından cismin insansız deniz aracı olabileceği değerlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle bir süre kıyıya yaklaşık 50 metre kadar yaklaşan cisim nedeniyle güvenlik tedbirleri artırılırken, Kemalpaşa-Hopa arasındaki kara yolu geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Cismin kıyıdan yaklaşık 400 metre açığa sürüklenmesinin ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Hopa Kaymakamlığında oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları takip eden Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.35 civarında Suören Balıkçı Barınağı önünde bir cisim ihbarı aldık. Bunun üzerine deniz polisimiz sualtı görüntüleme gerçekleştirdi ve fotoğraflarını SAS Komando birliklerimize gönderdik. SAS komandolarımız bunun bir insansız deniz aracı olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Biz her zaman en kötü senaryoya göre, patlayıcı madde yüklü olabileceğini değerlendirerek önlemlerimizi aldık. Rüzgarla birlikte bir ara kıyıya 50 metreye kadar yaklaştı. Şu anda ise yaklaşık 400 metre açıkta bulunuyor ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından takip ediliyor. Kıyıya yaklaşınca kara yolunu geçici olarak trafiğe kapatmıştık. Şu anda kontrollü olarak yeniden trafiğe açtık. Sabah askeri uçakla SAS komandolarımız gelecek. Sabah 07.30-08.00 gibi burada olmalarını bekliyoruz. Cisim güvenli mesafeye çekilerek kontrollü şekilde patlatılacak. Endişe edilecek herhangi bir durum yok. Her şey kontrolümüz altında. Şu anda evlerde herhangi bir tahliye de söz konusu değil. Mesafe güvenli, yolumuz da açık. En olumsuz senaryoya karşı gerekli bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Evine dönmeli" demişti! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz! Baba ve oğlu tutuklandı

Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı

Joe Biden'dan kötü haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik imza! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
İspanyol rapçi Morad, İstanbul'da vereceği konsere çıkmadı

Tüm biletler tükendi! Dünyaca ünlü şarkıcı sahneye çıkmaktan vazgeçti
Kayseri'de kanlı gece! Önce biber gazı sıktılar sonra...

Kayseri'de kanlı gece! Önce biber gazı sıktılar sonra...
AVM'de korkutan yangın: İçeride başlayan alevler binayı sardı

AVM'de büyük yangın: İçeride başladı, dışarıda yükseldi
Araç sahiplerini üzecek haber: Benzine yeni zam geliyor

Araç sahiplerini üzecek haber: Benzine yeni zam geliyor
Suça sürüklenen çocuk yasası TBMM'de kabul edildi

Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor! Meclis'te kabul edildi
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı

Gece yarısı 4 yeni atama