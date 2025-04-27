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Artvin-Şavşat Karayolu'nda Üçüncü Heyelan: Yol Kapandı

Artvin-Şavşat Karayolu'nda Üçüncü Heyelan: Yol Kapandı
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Artvin-Şavşat Karayolu'nda bir günde üçüncü kez meydana gelen heyelan, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle yolu tamamen ulaşıma kapattı. Yetkililer alternatif güzergah kullanılması konusunda uyarıda bulundu.

Artvin- Şavşat Karayolu'nun 25. kilometresinde bir günde üçüncü kez heyelan meydana geldi. Bir vatandaşın "Dağ koptu geliyor" diyerek görüntülediği heyelanda yol ulaşıma kapandı.

Artvin-Şavşat Karayolu'nun 25'inci kilometresinde bir günde aynı noktada 3'üncü kez heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Bir vatandaş, "Dağ koptu geliyor" diyerek yaşananları cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi. Görüntülerde yamaçtan hızla gelen toprak ve kayaların yolu tamamen kapattığı görüldü.

Sabah saatlerinden itibaren aynı bölgede yaşanan üçüncü heyelanın ardından karayolu tamamen ulaşıma kapatılırken, gece boyunda yolun kapalı olacağı öğrenildi. Yetkililer, vatandaşlara alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede heyelan riskine karşı çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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