Artvin-Şavşat Karayolu'nda heyelan

Artvin- Şavşat Karayolu'nda meydana gelen heyelanda yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, bir sürücünün dikkati sayesinde olası bir facia önlendi.

Artvin-Şavşat Karayolu'nun 25. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düşerek ulaşımı kısa süreliğine aksattı.

Heyelanı önceden fark eden Oktay Çelik, aracını durdurarak diğer araçların geçişini engelledi. Çelik'in dikkati sayesinde olası bir facianın önüne geçildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - ARTVİN