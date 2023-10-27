Artvin Murgul'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Artvin'in Murgul ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, 10 kilo 70 gram kubar esrar ile 62 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Artvin'in Murgul ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ardıçlı köyünde O.S.'nin (37) ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramalarda, 10 kilo 70 gram kubar esrar ile 62 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.S, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli O.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARTVİN