Artvin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hopa ilçesinde Yoldere-Başoba hattında 30 Kasım'da meydana gelen orman yangınının söndürüldüğü belirtildi. Açıklamada, yangının yaklaşık 5,145 hektarlık alanda etkili olduğu, 32 araç ve 135 personelin koordineli müdahalesiyle 1 Aralık itibarıyla tamamen kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, yerleşim yerlerinde de güvenliği tehdit eden bir durumun oluşmadığı ifade edildi. - ARTVİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa