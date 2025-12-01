Artvin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Artvin Valiliği, Hopa ilçesinde dün çıkan ve geniş bir alanda etkili olan orman yangınının söndürüldüğünü açıkladı.

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hopa ilçesinde Yoldere-Başoba hattında 30 Kasım'da meydana gelen orman yangınının söndürüldüğü belirtildi. Açıklamada, yangının yaklaşık 5,145 hektarlık alanda etkili olduğu, 32 araç ve 135 personelin koordineli müdahalesiyle 1 Aralık itibarıyla tamamen kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, yerleşim yerlerinde de güvenliği tehdit eden bir durumun oluşmadığı ifade edildi. - ARTVİN