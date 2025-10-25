Haberler

Artvin'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Güncelleme:
Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İki kamyonet ve bir otomobilin karıştığı kaza sonrası yol trafiğe kapandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Artvin-Ardahan kara yolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Ö.A.P. yönetimindeki 06 BVZ 230 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halindeki Y.E.A. idaresindeki 08 ABU 796 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle arkadan gelen M.Y. yönetimindeki 08 ABJ 017 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada, her üç aracın sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan O.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
