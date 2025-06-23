Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı
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Artvin İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 kişiyi tutuklayarak önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Hopa, Arhavi, Kemalpaşa ve Borçka'da düzenlenen baskınlar sonucunda sokak satıcılarına ağır darbe vuruldu.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik son iki ayda düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheliyi tutukladı. Operasyonlarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hopa, Arhavi, Kemalpaşa ve Borçka ilçeleri ile Rize il merkezinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 135 jandarma personeli ve 5 narkotik dedektör köpeği görev aldı. Uzun süren saha çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda, sokak satıcılarına ağır darbe vuruldu.

Aramalarda 12 gram esrar, 159 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 20 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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