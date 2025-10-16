Haberler

Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kenevir bitkileri, esrar maddesi ve ruhsatsız silah ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kenevir bitkileri, esrar maddesi ve ruhsatsız silah ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şahısların Kayadibi Köyü ve Çavuşlu Köyü'nde kenevir ekimi yaptığı yönündeki tespitler üzerine harekete geçti. Borçka Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı doğrultusunda, 13 Ekim 2025 günü Kayadibi, Çavuşlu ve Borçka Merkez Mahallesi'nde toplam 7 adreste arama yapıldı.

Yapılan aramalarda Kayadibi Köyü'ndeki bir ikamette 5 adet dikili vaziyette Hint keneviri bitkisi, 1 kilo 22 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 26 adet 7x65 mm tabanca fişeği ele geçirilirken; Çavuşlu Köyü'ndeki bir başka adreste ise 129 gram esrar maddesi bulundu.

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı, şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Barışma bahanesiyle gelip sevgilisini boğazından bıçakladı

Bu neyin nefreti! Ayrıldığı sevgilisini boğazından bıçakladı
Sigara tiryakileri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor

Tiryakiler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
Aşiret düğününde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı

Düğünde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.