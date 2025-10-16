Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kenevir bitkileri, esrar maddesi ve ruhsatsız silah ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şahısların Kayadibi Köyü ve Çavuşlu Köyü'nde kenevir ekimi yaptığı yönündeki tespitler üzerine harekete geçti. Borçka Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı doğrultusunda, 13 Ekim 2025 günü Kayadibi, Çavuşlu ve Borçka Merkez Mahallesi'nde toplam 7 adreste arama yapıldı.

Yapılan aramalarda Kayadibi Köyü'ndeki bir ikamette 5 adet dikili vaziyette Hint keneviri bitkisi, 1 kilo 22 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 26 adet 7x65 mm tabanca fişeği ele geçirilirken; Çavuşlu Köyü'ndeki bir başka adreste ise 129 gram esrar maddesi bulundu.

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı, şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ARTVİN