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Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 15,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 15,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Artvin'in Borçka ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 15,5 kilo esrar yakalandı ve 1 kişi tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Artvin'in Borçka ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15,5 kilo esrar yakalanırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, uyuşturucu dedektör köpekleri Dergi, Safir ve Zıpkın'ın desteğinde, H.A'nın (37) Uğur köyündeki ikametinde arama yaptı.

Aramada 15 kilo 500 gram kubar esrar ile 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.A. jandarmadaki işlemelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Jandarma Politika 3-sayfa Borçka artvin Hukuk Suç

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