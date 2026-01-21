Haberler

Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İsmail Şimşek hayatını kaybetti, yolcu Yusuf Yüksel yaralandı. Kaza, buzlu yolda gerçekleşti ve müdahalelere rağmen Şimşek hayatını kurtaramadı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Ardanuç ilçesine bağlı Adakale Mahallesi'nde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. 53 HG 423 plakalı aracıyla seyir halinde olan İsmail Şimşek, buzlu yolda kayarak yol kenarındaki evin üzerine yuvarlandı. Kazada sürücü İsmail Şimşek ile araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Yüksel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan İsmail Şimşek'in Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Sevk hazırlıkları sırasında sedye ile ambulansa götürülen İsmail Şimşek'in kalbinin durduğu belirlendi. Bunun üzerine Ardanuç Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, zamanla yarışarak sedye üzerinde hastaya kalp masajı yaptı. Yapılan müdahale sonucu kalbi yeniden çalıştırılan Şimşek, 112 Acil Sağlık ekipleri eşliğinde Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan İsmail Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
