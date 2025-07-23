Artvin'de Şap Hastalığına Karşı Yeni Tedbirler

Artvin'de Şap Hastalığına Karşı Yeni Tedbirler
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Artvin'de şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında hayvan hareketleri 30 gün süreyle yasaklandı, ot ve saman girişi kısıtlandı. Kesimler kontrollü olarak sürdürülecek.

Artvin'de şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında, hayvan hareketleri 30 gün süreyle yasaklanırken, ot ve saman girişi kısıtlandı, kesimler ise kontrollü olarak sürdürülecek.

Artvin'de şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Artvin İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından yeni tedbirler alındı. 22 Temmuz 2025 tarihinde toplanan komisyon, hastalığın görüldüğü andan itibaren il genelinde hayvan hareketlerinin 30 gün süreyle ve ikinci bir emre kadar yasaklandığını duyurdu.

Komisyon kararına göre, şap hastalığına duyarlı hayvanların il içi ve il dışı hareketleri geçici olarak durduruldu. Ayrıca, il genelinde ot ve saman girişlerine de kısıtlama getirilirken, hayvan kesimlerinin ise kontrollü bir şekilde yapılmasına karar verildi.

Denetimler artırılacak

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, alınan tedbirlerin kolluk kuvvetleri tarafından sıkı şekilde denetleneceği belirtildi. Kontrolsüz hayvan hareketliliğine izin verilmeyeceği vurgulanırken, kurallara uymayanlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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