Artvin'de park halindeki aracın üzerine kaya düştü

Facianın eşiğinden dönüldü: Yamaçtan kopan dev kaya park halindeki aracın üzerine böyle düştü

ARTVİN - Artvin'in Murgul ilçesinde yamaçtan kopan kayalar park halindeki aracın üzerine düştü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Heyelan ilçe merkezine bağlı Eski Çarşı mevkisin de meydana geldi. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya ve taşlar, park halinde bulunan aracın üzerine düştü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anında araç içinde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçerken, meydana gelen heyelan sonrası ekipler çalışma başlattı.

Araç sahibi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu, parti binasında otururken duyduğu ses için dışarı çıktığını ve park halindeki aracın üzerine aracından büyük kayanın düştüğünü söyleyen Gülsuyu, "İlk olarak emniyete ve AFAD'a bilgi verdik. Ekipler yine gerçekleşmesi muhtemel bölgeyi güvenlik çemberiyle çevirdi. Aracımız şuanda kullanılmayacak halde. Rabbim korudu bizleri inşallah böyle bir olayla bir daha karşılaşmayız" ifadelere yer verdi.