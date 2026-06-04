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Bariyer aracın motoruna saplandı: 1 yaralı

Bariyer aracın motoruna saplandı: 1 yaralı
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Artvin-Hopa karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlerin motor kısmına saplandığı kazada sürücü hafif yaralandı.

Artvin'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlerin jipin motor bölümüne saplandığı kazada sürücü hafif yaralandı.

Artvin-Hopa karayolunda meydana gelen kazada, 34 SIY 06 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan E.T., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin bir bölümü aracın motor kısmına saplanırken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü E.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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