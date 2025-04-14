Operatör tonlarca ağırlığın altından kalmaktan son anda kurtuldu

Merkeze bağlı Seyitler köyü yolunda öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. İstinat duvarının üst kısmındaki sarp yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, kara yoluna düştü.

OPERATÖR SON ANDA KURTULDU

Yolda çalışma yapan Karayolları'na ait iş makinesi operatörü, fark ettiği heyelandan geri manevra yaparak son anda kurtuldu. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Görüntülerde; yamaçtan kopan toprağın kayalarla birlikte yola aktığı, çevreyi toz bulutu kapladığı, yoldaki iş makinesi operatörünün ise aracı geri manevra yapması sonucu heyelan altında kalmaktan sonda kurtulduğu yer aldı. Heyelanın ardından kapanan yol, ekiplerin temizlik çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.