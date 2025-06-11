Artvin'de Köylüler Yangına Kova ve Hortumla Müdahale Etti

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Artvin'in Ortaköy köyünde bir evde çıkan yangın, köylülerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. 78 yaşındaki ev sahibinin dairesindeki mutfaktan çıkan yangın, duman ve patlamaların ardından köylüler tarafından söndürüldü.

Evde çıkan yangına kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler

ARTVİN - Artvin'in merkez ilçesine bağlı Ortaköy köyünde 3 katlı bir evde çıkan yangın, köylülerin kovalar ve hortumlarla yaptığı müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, Ortaköy köyü Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. 78 yaşındaki Mihriban Öztürk'e ait binanın 3'üncü katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini ve patlama sesi geldiğini fark eden köylüler, durumu köy kahvesinde bulunanlara haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen köy sakinleri, bahçe hortumuyla yangına müdahale etti. Aynı zamanda evin önünden geçen sulama kanalından kovalarla su dolduran vatandaşlar, bu suları balkondan sarkıtılan ip yardımıyla yangın bölgesine ulaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ulaştığında yangın, köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede büyük çapta maddi hasar oluştu. İlk belirlemelere göre yangının, mutfakta bulunan buzdolabından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH TÜYSÜZ - 3.Sayfa
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