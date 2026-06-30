Artvin'de kayıp babayı arama çalışmaları 16'ıncı gününde sürüyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonun dereye uçması sonucu kaybolan baba ve oğlundan oğlun cansız bedenine ulaşılmasının ardından babayı arama çalışmaları 16'nci gününde de devam etti. Artvin Valisi Turan Ergün, bölgede incelemelerde bulunarak, ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

Artvin-Ardahan kara yolu Çiftehanlar mevkisinde 15 Haziran'da meydana gelen kazada dereye devrilen kamyonda bulunan sürücü Mecit Kaya (454) ile babası Selahaddin Kaya akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarının 14'üncü gününde Mecit Kaya'nın cansız bedenine ulaşılırken, Selahaddin Kaya'nın bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Arama faaliyetlerine AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma, emniyet, sağlık ve ilgili kurumların ekipleri katılıyor. Ekipler, Şavşat Deresi ile derenin ulaştığı baraj gölü güzergahında botlar, su üstü ve kıyı taramalarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin Valisi Turan Ergün de bölgeye gelerek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı