SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

Yaptırımlar kaldırıldı, tırlar yola çıkmaya hazır
Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Restorandaki rehine krizi cinayetle bitti! Olayın nedeni vahim
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış

Artvin'de Heyelan: Sarp Sınır Kapısı'nda Uzun Araç Kuyrukları

Artvin'de Heyelan: Sarp Sınır Kapısı'nda Uzun Araç Kuyrukları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Sarp kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, yaya olarak yolun karşısından geçmek zorunda kaldı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp kara yolunda meydana gelen heyelan sonrası uzun araç kuyrukları oluştu. Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, yaya olarak yolun karşısından geçmek zorunda kaldı.

Türkiye'nin Kafkaslara açılan önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı'na ulaşan uluslararası Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.

Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı arasındaki Sap1 Tüneli girişine düşen dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. Yaşanan heyelan nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Olay anında araç geçişinin olmaması olası bir faciayı önlerken bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Yetkililer, bölgede inceleme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Sarp Sınır kapısını geçmek isteyen ve heyelan nedeniyle yolda kalan Gürcü vatandaşlar yaya olarak heyelanlı bölgeyi geçmek zorunda kaldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
img

Karısını taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdi
img

Ali Koç'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek görenleri şaşırtıyor

5000 yıllık mağarada ziyaretçileri şaşkına uğratan görüntü
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.