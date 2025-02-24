Artvin'de Heyelan: Sarp Sınır Kapısı'nda Uzun Araç Kuyrukları

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp kara yolunda meydana gelen heyelan sonrası uzun araç kuyrukları oluştu. Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, yaya olarak yolun karşısından geçmek zorunda kaldı.

Türkiye'nin Kafkaslara açılan önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı'na ulaşan uluslararası Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.

Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı arasındaki Sap1 Tüneli girişine düşen dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. Yaşanan heyelan nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Olay anında araç geçişinin olmaması olası bir faciayı önlerken bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Yetkililer, bölgede inceleme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Sarp Sınır kapısını geçmek isteyen ve heyelan nedeniyle yolda kalan Gürcü vatandaşlar yaya olarak heyelanlı bölgeyi geçmek zorunda kaldı. - ARTVİN