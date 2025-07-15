Artvin'de Heyelan Karayolunu Kapattı

Artvin'de Heyelan Karayolunu Kapattı
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Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu karayolu ulaşıma kapandı. Sağanak yağışın ardından yamaçtan düşen toprak ve kaya parçaları nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan yol için ekipler çalışmalar başlattı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Yusufeli karayolunun 35. kilometresinde, Çağlayan köyü mevkiinde akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Sağanak yağışın ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Yetkililer, heyelanda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti. Karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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