Artvin'de gece çıkan yangında ahır ve samanlık kül oldu - Haberler

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Artvin'de gece çıkan yangında ahır ve samanlık kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Artvin'de gece çıkan yangında ahır ve samanlık kül oldu

Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyünde gece çıkan yangın ahır ve samanlığı küle çevirdi.

Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyünde gece çıkan yangın ahır ve samanlığı küle çevirdi.

Sebebi henüz belli olmayan yangın köylülerin müdahalesi sonunca etrafta bulunan diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Artvin merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy köyü Ocak mahallesinde gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Adnan Tosun'a ait ahşaptan oluşan ahır ve samanlık bir anda alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların erken müdahalesiyle ahırda bulunan hayvanlar dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye Artvin Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesi sonucunda çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangında 1 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Artvin 3. Sayfa Haberler

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