Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar

Hakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı
Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı

Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son paylaşımları ortaya çıktı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu

Beyaz Saray'da hareketli saatler! Ajanlar silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

Kararsızlar Partisi geliyor! CHP'li isimden Kılıçdaroğlu açıklaması

Artvin'de Dereye Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Artvin'de Dereye Düşen Vatandaş Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borçka ilçesinde dereye düşen bir vatandaş, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.

Artvin'in Borçka ilçesinde dereye düşen vatandaş, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Borçka ilçesine bağlı Düzköy köyü Cevizli Mahallesi'nde bir vatandaş dereye düşerek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Borçka itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi iel vatandaş, halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
img

Bahçeli'nin hedefinde AK Partili bir isim var
img

Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı

Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı
Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itiraz etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.