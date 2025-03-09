Artvin'de Dereye Düşen Vatandaş Kurtarıldı
Borçka ilçesinde dereye düşen bir vatandaş, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.
Artvin'in Borçka ilçesinde dereye düşen vatandaş, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Borçka ilçesine bağlı Düzköy köyü Cevizli Mahallesi'nde bir vatandaş dereye düşerek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Borçka itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi iel vatandaş, halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN