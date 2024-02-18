Artvin'de çığ altında kalan ekskavatör 10 gün sonra çıkarıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde 6 köyün bağlı olduğu Camili bölgesinde yol açma çalışması sırasında çığ altında kalan ekskavatör, 10 gün sonra kar altından çıkartıldı.

Gürcistan sınırında UNESCO koruması altında bulunan ve içerisinde 6 köyü barındıran Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanına sahip Camili (Macahel) Vadisi'nde kış ağır geçiyor. Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu 1900 rakımlı Camili (Macahel) Geçidi'nde kar temizlik çalışmaları yürüten Osman ve Mikail Önder kardeşlerin geçtiğimiz günlerde havanın kararması ve çığ tehlikesi nedeniyle ekskavatörü park edip bölgeden ayrılmasının ardından çığ meydana gelmiş, araç metrelerce kar altında kalmıştı. Ekiplerin iş makinasını bıraktığı bölgeye ulaşmaları bir haftayı buldu. Yaklaşık 10 metre karın altında kalan iş makinesi, iş makinası ve küreklerle yürütülen 2 günlük çalışma sonrasında bulunduğu yerden çıkarıldı. Kabin bölgesinde hasarlar oluşan ekskavatör çalıştırılarak yeniden görevine devam etti.

Yaşanan talihsiz olayı anlatan operatör Osman Önder, "1850 rakımlı Macahel Geçidi'nin eteğinde 1500 rakımlı bölgedeyiz. Geçen hafta yoldaki kenar banketleri kaldırmak için çalışma yapıyorduk. Hava aniden sertleşince makinamızı bıraktık. Bu kadar kar yağacağını düşünmedik, yarın çalışmamıza devam eder işimizi bitiririz dedik. Gecesinde çok kar yağdı, 1 hafta, 10 güne ancak ulaşabildik. Bölgeye geldik, 3 saatlik arayış sonrası makinanın yerini zor tespit ettik. Küreklerle iş makinasının demirlerini bulup çıkarmak için çalışma başlattık. 2 gün süren yoğun çalışma sonrasında iş makinamızı mahsur kaldığı yerden çıkararak çalışmalarımıza

devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN