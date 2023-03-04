Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'de kayak yapan dağcıların üzerine çığ düştü! 2 ölü, 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Artvin'de kayak yapan dağcıların üzerine çığ düştü! 2 ölü, 7 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bugün Olgunlar Mahallesi yaylasında yaşanan çığda acı haber geldi. Televizyon programı için bölgede bulunan 2 dağcı çığın altında kalarak hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kayak yapan vatandaşlar felaketi yaşadı. Bugün Olgunlar Mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı.

Artvin'de çığ: 2 ölü, 7 yaralı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bugün saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçemiz Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız ex olmuş, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde ilgili tüm ekiplerimizce olay ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir" denildi.

Artvin'de çığ: 2 ölü, 7 yaralı

TELEVİZYON PROGRAMI İÇİN BÖLGEDELERMİŞ

Dağcıların bir televizyon programı için bölgede bulundukları ve hayatını kaybeden dağcıların Erzurumlu oldukları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Artvin Valiliği Yusufeli Artvin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title