Artvin'de kayak yapan dağcıların üzerine çığ düştü! 2 ölü, 7 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bugün Olgunlar Mahallesi yaylasında yaşanan çığda acı haber geldi. Televizyon programı için bölgede bulunan 2 dağcı çığın altında kalarak hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kayak yapan vatandaşlar felaketi yaşadı. Bugün Olgunlar Mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bugün saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçemiz Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız ex olmuş, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde ilgili tüm ekiplerimizce olay ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir" denildi.

TELEVİZYON PROGRAMI İÇİN BÖLGEDELERMİŞ

Dağcıların bir televizyon programı için bölgede bulundukları ve hayatını kaybeden dağcıların Erzurumlu oldukları öğrenildi.