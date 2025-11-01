Haberler

Artvin'de Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı: 4 Şüpheli Yakalandı

Artvin'de Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı: 4 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde bir mandıradan 7 büyükbaş hayvan çalarak mandıra çalışanını alıkoyan şüpheliler jandarma tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi, çeşitli suçlardan tutuklandı.

Artvin'in Borçka ilçesinde, bir mandıradan 7 büyükbaş hayvan çalarak mandıra çalışanını alıkoyan şüpheliler jandarmanın titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Borçka ilçesinde bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak tanımadığı kişilerin mandırasında çalışan bir şahsı darp ederek kendisine ait kamyonetle 7 adet büyükbaş hayvanı çalarak kaçtığını bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Başlatılan çalışmada gasp edilen kamyonet ve hayvanlar seyir halinde olduğu tespit edildi.

Tespit edilen kamyonet durdurularak araçta, çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 4 şüpheli şahıs, alıkonulan mandıra çalışanı ve 7 adet büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından "Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama ve Tehdit" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Ele geçirilen 7 büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti

4 bakan değişti, 13 yıldır bir türlü bitmiyor! Halk tepkili
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi

Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi

Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı duyurdu
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı

Yeni faylar tespit edildi! Beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.