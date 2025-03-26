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Artvin'de Balkon Çökmesi Sonucu Bir Kadın Yaralandı

Artvin'de Balkon Çökmesi Sonucu Bir Kadın Yaralandı
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Artvin'in Dere Mahallesi'nde çamaşır asmak için balkona çıkan yabancı uyruklu bir kadın, balkonun çökmesi sonucu 4 metrelik mesafeden düşerek yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Artvin'de çamaşır asmak için evinin balkona çıkan kadın balkonun çökmesi sonucunda 4 metrelik mesafeden düşerek yaralandı.

Olay Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çamaşır asmak için balkona çıkan T.C isimli yabancı uyruklu bir kadın, balkon zemininin çökmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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