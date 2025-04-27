Artvin'de Aynı Noktada Üçüncü Heyelan: Yol Kapandı

Aynı bölgede 3. kez heyelan: "Dağ koptu geliyor"

Artvin- Şavşat Karayolu'nda aynı gün 3. kez heyelan: Yol ulaşıma kapandı

ARTVİN - Artvin-Şavşat Karayolu'nun 25. kilometresinde gün içinde aynı noktada 3. kez meydana gelen heyelan, yolu ulaşıma kapattı.

Artvin-Şavşat Karayolu'nun 25'inci kilometresinde gün boyunca aynı noktada 3'üncü kez heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

Heyelan sırasında o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, "Dağ koptu geliyor" diyerek yaşananları anbean görüntüledi. Görüntülerde, yamaçtan hızla gelen toprak ve kayaların yolu tamamen kapattığı anlar yer aldı.

Sabah saatlerinden itibaren aynı bölgede yaşanan üçüncü heyelanın ardından karayolu tamamen ulaşıma kapatılırken, gece boyunda yol kapalı olacağı öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşlara alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede heyelan riskine karşı çalışmaların sürdüğü bildirildi.